В пригородном районе Бурятии неизвестные сломали стелу



Этот инцидент произошёл в селе Пестерёво в пригородном Тарбагатайском районе Бурятии. Неизвестные сломали и изуродовали стену у въезда в населённый пункт, пишет «Тарбагатай-инфо. 24/7». Остатки конструкции оставили на земле.







Стела появилась там только минувшим летом. Её установили на собственные средства местные жители.



Заявление в правоохранительные органы уже готовится. Тех, кто, возможно, стал свидетелем вандализма, просят сообщить об этом в сельскую администрацию или дежурную часть полиции. Сделать это можно анонимно.