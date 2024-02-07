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В пригородном районе Бурятии неизвестные сломали стелу

В пригородном районе Бурятии неизвестные сломали стелу
Происшествия,  Фото:«Тарбагатай-инфо. 24/7»
На вандалов хотят заявить в полицию

Этот инцидент произошёл в селе Пестерёво в пригородном Тарбагатайском районе Бурятии. Неизвестные сломали и изуродовали стену у въезда в населённый пункт, пишет «Тарбагатай-инфо. 24/7». Остатки конструкции оставили на земле.


Стела появилась там только минувшим летом. Её установили на собственные средства местные жители.
 
Заявление в правоохранительные органы уже готовится. Тех, кто, возможно, стал свидетелем вандализма, просят сообщить об этом в сельскую администрацию или дежурную часть полиции. Сделать это можно анонимно.
вандализм стела

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