В пригородном районе Бурятии неизвестные сломали стелу

На вандалов хотят заявить в полицию
Этот инцидент произошёл в селе Пестерёво в пригородном Тарбагатайском районе Бурятии. Неизвестные сломали и изуродовали стену у въезда в населённый пункт, пишет «Тарбагатай-инфо. 24/7». Остатки конструкции оставили на земле.
Стела появилась там только минувшим летом. Её установили на собственные средства местные жители.
Заявление в правоохранительные органы уже готовится. Тех, кто, возможно, стал свидетелем вандализма, просят сообщить об этом в сельскую администрацию или дежурную часть полиции. Сделать это можно анонимно.
На вандалов хотят заявить в полицию
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