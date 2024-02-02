Неравнодушный улан-удэнец выследил пьяного водителя

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Сильно пьяный автомобилист приехал прямо на автомойку



В столице Бурятии неравнодушный мужчина помог сотрудникам Госавтоинспекции задержать нетрезвого водителя.



Произошло всё днём 30 января. На автомойку на улице Бабушкина приехал водитель, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Очевидец обратил на него внимание и позвонил в полицию.



- Сотрудники Госавтоинспекции связались с бдительным мужчиной, который в результате поехал вслед за нарушителем, и благодаря его информации задержали нетрезвого автомобилиста. Освидетельствование 46-летнего горожанина показало 1,32 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Ещё одного пьяного водителя благодаря очевидцу задержали ночью 29 января. Местный житель увидел на улице Буйко белую иномарку, управлял которой, по всей видимости, пьяный водитель. Этот неравнодушный человек также передал информацию правоохранителям.



Находящийся неподалёку экипаж ДПС незамедлительно выехал на место.



За рулём автомобиля Toyota Fielder находился 45-летний мужчина, от которого исходил запах спиртного. Результат его освидетельствования составил 0,72 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.



В отношении обоих водителей составили административные протоколы по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянку.







Всего с начала года сотрудники ГИБДД с помощью очевидцев задержали 14 нетрезвых водителей.



Госавтоинспекция Бурятии выразила благодарность бдительным гражданам, не оставившим без внимания факты грубейших нарушений правил дорожного движения.

