Доверчивые жители Бурятии теряют миллионы на «инвестировании»

Люди продолжают верить, что смогут получить большие деньги за короткий срок
Ещё двое жителей Бурятии оказались обманутыми мошенниками, надеясь заработать большие деньги на инвестициях. В общей сумме двое потерпевших перевели неизвестным около трёх миллионов рублей.
31 января в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратилась 53-летняя местная жительница. Она хотела получить доход на инвестпроектах, но потеряла больше миллиона.
- В начале декабря прошлого года ей через мессенджер позвонил псевдоброкер. Идея высокого заработка от вложения денег в рынок ценных бумаг и валюты привлекла женщину: появилась возможность приумножить имеющийся небольшой капитал. Тем более, что сопровождать её должны были опытные специалисты компании, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
В течение двух месяцев она «пустила в оборот» свыше 200 тысяч рублей собственных накоплений. Затем взяла 165 тысяч рублей в долг и оформила кредиты в банках на сумму более 670 тысяч рублей. Их она перечислила на указанные номера банковских карт как в качестве вклада в инвестпроект, так и для вывода уже заработанных денег.
Однако своих денег она так и не увидела. Кураторы запросили для проведения операции ещё большие суммы. Тогда улан-удэнка поняла, что стала жертвой обмана.
30 января в полицию Кабанского района с заявлением обратился 45-летний местный житель. Он перевёл мошенникам свыше 1,8 млн рублей.
Мужчина откликнулся на предложение о заработке на криптовалюте. В МВД отметили, что ранее у него был опыт получения прибыли от инвестиций, поэтому каких-либо подозрений звонок не вызвал, хотя сельчанин и был наслышан о мошенничествах.
По рекомендации лжеменеджера он скачал на телефон «необходимое для работы» приложение и с помощью приставленного к нему «личного трейдера» стал вкладывать деньги. Сначала перевёл на указанный номер 281 тысячу рублей и вывел доход в размере 14 тысяч рублей. Поверив, он перечислил уже более 1,5 млн рублей. Однако зайти в личный кабинет в приложении больше не смог. Его аккаунт заблокировали.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведётся следствие.
Доверчивые жители Бурятии теряют миллионы на «инвестировании»
Происшествия, Фото:
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