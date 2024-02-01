Доверчивые жители Бурятии теряют миллионы на «инвестировании»

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Люди продолжают верить, что смогут получить большие деньги за короткий срок



Ещё двое жителей Бурятии оказались обманутыми мошенниками, надеясь заработать большие деньги на инвестициях. В общей сумме двое потерпевших перевели неизвестным около трёх миллионов рублей.



31 января в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратилась 53-летняя местная жительница. Она хотела получить доход на инвестпроектах, но потеряла больше миллиона.



- В начале декабря прошлого года ей через мессенджер позвонил псевдоброкер. Идея высокого заработка от вложения денег в рынок ценных бумаг и валюты привлекла женщину: появилась возможность приумножить имеющийся небольшой капитал. Тем более, что сопровождать её должны были опытные специалисты компании, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



В течение двух месяцев она «пустила в оборот» свыше 200 тысяч рублей собственных накоплений. Затем взяла 165 тысяч рублей в долг и оформила кредиты в банках на сумму более 670 тысяч рублей. Их она перечислила на указанные номера банковских карт как в качестве вклада в инвестпроект, так и для вывода уже заработанных денег.



Однако своих денег она так и не увидела. Кураторы запросили для проведения операции ещё большие суммы. Тогда улан-удэнка поняла, что стала жертвой обмана.



30 января в полицию Кабанского района с заявлением обратился 45-летний местный житель. Он перевёл мошенникам свыше 1,8 млн рублей.



Мужчина откликнулся на предложение о заработке на криптовалюте. В МВД отметили, что ранее у него был опыт получения прибыли от инвестиций, поэтому каких-либо подозрений звонок не вызвал, хотя сельчанин и был наслышан о мошенничествах.



По рекомендации лжеменеджера он скачал на телефон «необходимое для работы» приложение и с помощью приставленного к нему «личного трейдера» стал вкладывать деньги. Сначала перевёл на указанный номер 281 тысячу рублей и вывел доход в размере 14 тысяч рублей. Поверив, он перечислил уже более 1,5 млн рублей. Однако зайти в личный кабинет в приложении больше не смог. Его аккаунт заблокировали.



Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Ведётся следствие.

