31 января

30 января

Популярное

В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП

В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
На дороге столкнулись два автомобиля

Утром 31 января на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП. На дороге столкнулись два автомобиля. Случилось всё в районе остановки «Бурятэнерго» по направлению к площади Комсомольская.

В комитете по транспорту городской администрации сообщили: занят оказался правый ряд, а движение было затруднено. Спустя полчаса стало известно, что пробка рассосалась.

Утром 26 января сразу три машины столкнулись под путепроводом в районе Элеватора. Участники дорожной аварии заняли обе полосы. Движение восстановилось через несколько минут.

Этот участок считается главным «бутылочным горлышком» в Улан-Удэ и пробки даже без ДТП там не редкость. Постоянные заторы осложняют движение и нервируют и водителей, и пассажиров.


ДТП дороги транспорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП
В Улан-Удэ на полчаса парализовало движение из-за ДТП
Происшествия, 31.01.2024
На дороге столкнулись два автомобиля
В Бурятии сельчанка вместе с деньгами заработала уголовное дело
В Бурятии сельчанка вместе с деньгами заработала уголовное дело
Происшествия, 31.01.2024
Женщина подделывала квитанции для субсидий на дрова
Прокуратура составила портрет среднестатистического преступника Бурятии
Прокуратура составила портрет среднестатистического преступника Бурятии
Происшествия, 31.01.2024
Мужчины впятеро чаще совершают преступления, чем женщины
На Байкале автомобиль провалился в трещину
На Байкале автомобиль провалился в трещину
Происшествия, 30.01.2024
Инцидент произошёл около острова Ольхон
На пожаре в Чите спасли женщину и её кошку
На пожаре в Чите спасли женщину и её кошку
Происшествия, 30.01.2024
Кошка надышалась дымом, но быстро пришла в норму
Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию
Пытавшуюся убить сестру жительницу Улан-Удэ отправили в колонию
Происшествия, 30.01.2024
Женщина нанесла сестре множество ножевых ранений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^