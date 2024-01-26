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В столице Бурятии из-за ДТП парализовало Элеватор

В столице Бурятии из-за ДТП парализовало Элеватор
Происшествия,  Фото:комитет по транспорту
Там столкнулись три машины

Утром 26 января в столице Бурятии произошло ДТП с тремя автомобилями. Они столкнулись под путепроводом в районе Элеватора, сообщили в комитете по транспорту городской администрации.

Участники дорожной аварии заняли обе полосы. Движение там было серьёзно затруднено. Через несколько минут оно восстановилось.

Этот участок под путепроводом Элеваторе считается главным «бутылочным горлышком» в Улан-Удэ и пробки даже без ДТП там не редкость. Постоянные заторы осложняют движение и нервируют и водителей, и пассажиров.

ДТП

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