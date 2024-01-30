30 января

29 января

Популярное

Жительница Бурятии обманом взяла кредит и «забила» на платежи

Жительница Бурятии обманом взяла кредит и «забила» на платежи
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На женщину возбудили уголовное дело

В Улан-Удэ к уголовной ответственности за мошенничество и попытку мошенничества в сфере кредитования будет привлечена 52-летняя жительница Прибайкальского района.

В ноябре 2023 года женщина приехала в столицу Бурятии. В точке банковского обслуживания в торговом центре она попыталась оформить кредит на сумму более 86 тысяч рублей. При этом специалисту женщина предоставила ложные сведения относительно места работы и получаемого дохода. Тогда, рассмотрев заявку, банк в займе отказал.

После женщина обратилась в другую финансовую организацию. И по отработанной схеме для принятия банком положительного решения солгала, что работает уборщицей в сельской школе и получает в месяц 55 тысяч рублей.

Прошло время, а ни одного платежа для погашения займа с момента его одобрения она не внесла.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела о мошенничестве и попытке мошенничества в сфере кредитования

- Отметим, ранее сельчанка уже привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время в отношении неё также расследуется уголовное дело по краже, совершённой в Прибайкальском районе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

мошенничество в сфере кредитования

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Во дворе дома в Иркутской области нашли нелегальную криптоферму
Происшествия, 30.01.2024
Причинённый энергетикам ущерб составил почти 2 миллиона рублей
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь
В Бурятии водитель иномарки насмерть сбил лошадь
Происшествия, 30.01.2024
Животное погибло сразу после наезда

В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
В Иркутске полицейские уберегли пенсионерку от мошенников
Происшествия, 30.01.2024
Сотрудники полиции обратили внимание на взволнованную пожилую женщину возле банкомата
Отставший от группы турист провёл ночь на льду Байкала
Отставший от группы турист провёл ночь на льду Байкала
Происшествия, 29.01.2024
Группа туристов совершала ночной переход
В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья
В Улан-Удэ неизвестные сломали деревья на тропе здоровья
Происшествия, 29.01.2024
«Что вы за люди такие?» - негодуют горожане
В нацпарке в Бурятии вовсю ловят «чёрных» лесорубов
В нацпарке в Бурятии вовсю ловят «чёрных» лесорубов
Происшествия, 29.01.2024
Выявлены как уголовные, так и административные нарушения
Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 21-летней давности
Жителя Иркутской области будут судить за двойное убийство 21-летней давности
Происшествия, 29.01.2024
Мужчина с подельником расправились с двумя женщинами
С начала года на пожарах в Улан-Удэ погибли четыре человека
С начала года на пожарах в Улан-Удэ погибли четыре человека
Происшествия, 29.01.2024
В основном смертельные пожары происходят ночью
В Братске побили хозяйку питбуля, покусавшего двух женщин
В Братске побили хозяйку питбуля, покусавшего двух женщин
Происшествия, 29.01.2024
Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта между соседями
На вокзале в Чите умер мужчина
На вокзале в Чите умер мужчина
Происшествия, 29.01.2024
Тело обнаружили в цокольном этаже

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^