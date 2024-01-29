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За неделю в Бурятии выявили 20 незаконных рубок деревьев

За неделю в Бурятии выявили 20 незаконных рубок деревьев
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Виновные установлены

За прошедшую неделю сотрудники лесничеств в Бурятии провели 277 патрулирований. Выявлено 20 незаконных рубок деревьев.

Из них три подпадают под статью 260 Уголовного кодекса РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Две таких рубки – в Заиграевском районе, одна – в Иволгинском.

- Виновники установлены. Объём незаконно заготовленной древесины составил 6,4 кубометра. По всем нарушениям материалы переданы в ОМВД для принятия правовых решений, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Остальные 17 незаконных рубок подпадают под административную ответственность. Речь идёт о статье 8.28 КоАП РФ «Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев». По одному такому случаю в Баргузинском, Баунтовском, Кабанском, Кяхтинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах, два случая – в Заиграевском районе и по три случая – в Бичурском, Еравнинском и Тарбагатайском районах. Объём незаконно вырубленной древесины составил 35,2 кубометра.
незаконная рубка

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