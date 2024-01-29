Однако затем бросил транспорт из-за спущенного колеса
Вечером 19 января в полицию Северобайкальска поступило заявление от 37-летней местной жительницы о краже велосипеда. Двухколёсный транспорт украли подъезда многоквартирного дома.
Женщина рассказала, что до пропажи велосипед её детей несколько месяцев стоял на лестничной площадке у входной двери квартиры. Ущерб владелица оценила в 10 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа, опросив жителей подъезда, нашла велосипед у местной жительницы. Она объяснила, что три дня назад через окно увидела, как неизвестный выкатил из подъезда и затем бросил велосипед. После женщина подобрала транспорт и приступила к поиску хозяина через соцсети. Она подробно описала катившего велотранспорт мужчину, который, как оказалось, попал в объектив камеры жильцов первого этажа.
По внешнему виду полицейские узнали в нём неоднократно судимого 35-летнего горожанина. Вскоре его задержали по месту жительства.
- Установлено, что мужчина нетрезвым приходил в гости к бывшей сожительнице и на обратной дороге, прихватив чужой велосипед, решил доехать до магазина. Идея не удалась: переднее колесо оказалось спущено, после неудачных попыток поездки велотранспорт пришлось бросить, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Также мужчина привлекается к уголовной ответственности за кражу чужого паспорта.
Пьяный житель Бурятии украл велосипед, чтобы доехать до магазина
Происшествия, Фото:
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