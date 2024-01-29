В районе Бурятии произошла серьёзная коммунальная авария



Накануне в Иволгинском районе Бурятии произошла крупная коммунальная авария. Из-за технологического сбоя на сетях 510 частных домов в сёлах Нижняя Иволга, Нурселение, Сужа и Хойтобэе остались без холодного водоснабжения.



Специалисты приступили к осмотру линии сети водовода. Позже в группе «Иволга-инфо.24/7» сообщили, что в системе зафиксировали падение давления. Версии выдвинули две – завоздушивание или перемерзание



Утром 29 января стало известно, что холодное водоснабжение в населённых пунктах восстановили.



- Завершились работы по отогреву участка водовода – отогрето 7000 метров. Организован мониторинг работы системы водоснабжения на социально значимых объектах, – отметили в единой дежурно-диспетчерской службе района.



