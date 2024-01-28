28 января

27 января

26 января

Популярное

В Бурятии помощник сельского главы заработал «уголовку» из-за знакомого

В Бурятии помощник сельского главы заработал «уголовку» из-за знакомого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он избавил осуждённого от обязательных работ

В Бурятии вынесли приговор помощнику главы сельского поселения «Кижингинский сомон». Его признали виновным по части 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ («Служебный подлог»).

В СУ СКР по Бурятии сообщили, что мужчина несколько месяцев – с июля по сентябрь 2022 года – исполнял обязанности сельского главы.

- Не желая привлекать к труду знакомого, которого направили в администрацию для отбывания наказания в виде обязательных работ, он внёс в табель учёта отработанного времени ложные сведения о выполнении этих работ осуждённым, а после заверил документ своими подписями, печатью администрации и направил его в уголовно-исполнительную инспекцию для учёта, – рассказали в следкоме.

В итоге мужчине назначили наказание в виде штрафа.

служебный подлог уголовное дело следственный комитет штраф

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ водитель такси спасла пенсионеров от мошенников
В Улан-Удэ водитель такси спасла пенсионеров от мошенников
Происшествия, 28.01.2024
Пожилые люди едва не лишились 70 тысяч рублей
В Бурятии водитель иномарки погиб, вылетев на «встречку»
В Бурятии водитель иномарки погиб, вылетев на «встречку»
Происшествия, 28.01.2024
Он врезался в грузовик и скончался на месте
В районе Бурятии вспыхнул грузовик с прицепом
В районе Бурятии вспыхнул грузовик с прицепом
Происшествия, 28.01.2024
Огонь полностью уничтожил кабину машины
Улан-удэнец перевёл мошенникам 4,6 млн рублей
Улан-удэнец перевёл мошенникам 4,6 млн рублей
Происшествия, 27.01.2024
Он надеялся на лёгкий заработок

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^