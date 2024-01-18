Зарегистрировано более 1,5 тысяч таких нарушений
В 2023 году в Улан-Удэ появилась первая камера, распознающая отсутствие ремней безопасности у водителей. Её установили на Бурводе.
На сегодня же в Бурятии работают уже восемь таких камер.
- В настоящее время факты пренебрежения ремнями безопасности выявляют восемь комплексов фото-видеофиксации. В автоматизированном режиме ими зарегистрировано 1535 таких нарушений. Кроме того, профилактическая работа проводится и инспекторами ДПС при несении службы. Всего в прошлом году автоинспекторами зафиксировано 30805 нарушений использования ремней безопасности, - сообщили в МВД по Бурятии.
В целом ситуация с непристёгнутыми водителями и пассажирами остаётся неблагоприятной. По итогам 2023 года число таких ДТП увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом.
В результате 147 ДТП, где водитель или пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, скончались 60 человек. Ещё 248 получили травмы.
Иными словами, из общего числа погибших в авариях в 2023 году по причине неиспользования ремней безопасности погиб каждый второй.
- Особую обеспокоенность вызывает рост числа аварий (на 44,1%) с участием юных пассажиров. В 85 ДТП с пострадавшими детьми-пассажирами скончались 6 несовершеннолетних и 105 травмированы, - отметили в Госавтоинспекции республики.
В Бурятии 8 камер фиксируют непристёгнутые ремни
Происшествия, Фото:
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