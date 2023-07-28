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В Улан-Удэ водителям приходят штрафы с камеры за непристёгнутый ремень

В Улан-Удэ водителям приходят штрафы с камеры за непристёгнутый ремень
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Такая камера работает с конца весны

В конце мая стало известно, что в Улан-Удэ появилась камера, распознающая отсутствие ремней безопасности у водителей. Дорожная камера была установлена на Бурводе, на улице Кабанская. Помимо пренебрежения ремнём безопасности, она фиксирует превышение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения.

Сегодня стало известно, что штрафы по этой камере получили более 500 непристёгнутых водителей.

- В этом году введена в эксплуатацию камера, фиксирующая нарушение правил применения ремней безопасности. Камера расположена в Улан-Удэ, ею выявлено 535 нарушений, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.


В целом в республике вызывает опасения ситуация с уровнем ДТП, участники которых не пристёгиваются ремнями безопасности. В текущем году число таких происшествий увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом.

- В результате 109 ДТП, где водитель или пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, погибли 33 человека и ранен 191 участник дорожного движения. Для сравнения, в прошлом году таких аварий было 70. В них скончались 18 граждан, травмированы 142, - уточнили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования. Они значительно снижают вероятность получения травм и гибели во время аварий. И это касается не только впереди сидящих людей, но и пассажиров на задних сиденьях автомобилей.


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