Житель Иркутской области выстрелил в лицо полицейскому

В городе Черемхово Иркутской области арестовали 20-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Ему предъявили обвинение по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».Всё произошло 13 января в кафе, где молодой человек отдыхал с друзьями. В какой-то момент для выяснения отношений он подошёл к одному из посетителей заведения.- Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанёс множественные удары по голове, причинив полицейскому телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.Следователи СК проводят необходимые следственные действия. В квартире обвиняемого изъяли ножи, наручники, три пистолета и другие предметы, интересующие следствие.Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу.