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Житель Иркутской области выстрелил в лицо полицейскому

Житель Иркутской области выстрелил в лицо полицейскому
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Нападение произошло в кафе

В городе Черемхово Иркутской области арестовали 20-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Ему предъявили обвинение по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Всё произошло 13 января в кафе, где молодой человек отдыхал с друзьями. В какой-то момент для выяснения отношений он подошёл к одному из посетителей заведения.

- Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанёс множественные удары по голове, причинив полицейскому телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи СК проводят необходимые следственные действия. В квартире обвиняемого изъяли ножи, наручники, три пистолета и другие предметы, интересующие следствие.



Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу.
насилие в отношении представителя власти полиция

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