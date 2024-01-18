Нападение произошло в кафе
В городе Черемхово Иркутской области арестовали 20-летнего местного жителя, напавшего на полицейского. Ему предъявили обвинение по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
Всё произошло 13 января в кафе, где молодой человек отдыхал с друзьями. В какой-то момент для выяснения отношений он подошёл к одному из посетителей заведения.
- Достоверно зная, что мужчина является сотрудником полиции, он выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, после чего нанёс множественные удары по голове, причинив полицейскому телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Следователи СК проводят необходимые следственные действия. В квартире обвиняемого изъяли ножи, наручники, три пистолета и другие предметы, интересующие следствие.
Суд избрал молодому человеку меру пресечения в виде заключения под стражу.
Житель Иркутской области выстрелил в лицо полицейскому
Происшествия, Фото:
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