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В Бурятии мужчина и женщина жестоко расправились со знакомыми

В Бурятии мужчина и женщина жестоко расправились со знакомыми
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Они их избили, задушили и изрубили топором

Ночью 14 января в одном из домов в селе Кырен обнаружены тела 53-летнего мужчины и его 47-летнего родного брата с многочисленными рублеными ранами головы, асфиксия. По данному факту Тункинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Бурятии возбуждено уголовное дело по п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное группой лиц».

По подозрению в совершении преступления задержали ранее судимых за особо тяжкое преступление 39-летнюю и 41-летнего знакомых покойных. В ходе допроса женщина и мужчина дали показания об обстоятельствах совершенного убийства. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств им уже предъявлено обвинение, их заключили под стражу.

По данным следствия, за три дня до происшествия обвиняемые приехали в село Кырен, где арендовали частный дом и стали злоупотреблять спиртным. 14 января они пошли в гости к знакомому, который проживал вместе с братом, где продолжили вместе с ними распивать алкогольные напитки.

Через некоторое время младший брат потерпевшего оскорбил общую знакомую родственницу женщины. Из-за этого между ними произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленники поочерёдно руками нанесли множество ударов по голове мужчине. Далее воспользовавшись его беспомощным состоянием, женщина задушила потерпевшего. Увидев происходящее, хозяин дома напал на женщину. В ходе, возникшей между ними потасовки, женщина схватила в углу дома топор и нанесла им несколько ударов по голове мужчине.

Оба потерпевших скончались на месте происшествия.

- В настоящее время в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 
убийство

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