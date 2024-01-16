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Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии

Бастрыкин отреагировал на информацию об истязании детей матерью в Бурятии
Происшествия, 
В применении насилия подозревается мать семерых детей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки по факту истязания детей в Бурятии.

- В эфире одного из федеральных телеканалов обсуждается ситуация, связанная с нарушением прав детей в многодетной семье из Бурятии. Сообщается, что при бездействии органов опеки мать семерых детей осуществляла ненадлежащий уход за ними, применяла насилие, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Впоследствии женщина всё же была лишена родительских прав. Опекуном для младших детей стала старшая дочь.

- Вместе с тем обсуждается, что мать лишила своих детей права на получение жилья от государства после достижения ими 18-летнего возраста, так как оформила на них доли в праве собственности на непригодное для проживания имущество, - отметили в Следственном комитете.

Следователи начали доследственную проверку по ст. 117 УК РФ «Истязание».

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову представить доклад о ходе проверки.
истязание

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