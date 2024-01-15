В Забайкалье внук убил дедушку

Молодой человек и пенсионер поссорились
29-летний житель Нерчинского района обвиняется в убийстве своего дедушки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По данным следствия, 13 января в городе Нерчинск мужчина, будучи состоянии опьянения, после ссоры убил своего 74-летнего деда.
Следователи оперативно задержали обвиняемого, провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы биологических веществ. Назначено проведение судебных экспертиз.
Сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотив убийства устанавливается.
Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
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