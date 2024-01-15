15 января

14 января

Популярное

В Забайкалье внук убил дедушку

В Забайкалье внук убил дедушку
Происшествия, 
Молодой человек и пенсионер поссорились

29-летний житель Нерчинского района обвиняется в убийстве своего дедушки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По данным следствия, 13 января в городе Нерчинск мужчина, будучи состоянии опьянения, после ссоры убил своего 74-летнего деда.

Следователи оперативно задержали обвиняемого, провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы биологических веществ. Назначено проведение судебных экспертиз.

Сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотив убийства устанавливается.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье внук убил дедушку
В Забайкалье внук убил дедушку
Происшествия, 15.01.2024
Молодой человек и пенсионер поссорились
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
В Улан-Удэ из-за пожара отключали свет
Происшествия, 15.01.2024
Возгорание произошло в Железнодорожном районе
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
В Иркутской области ищут пропавшего в тайге рыбака
Происшествия, 15.01.2024
На его поиски выдвинулись две группы спасателей
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
В Бурятии из-за коммунальной аварии прикрыли детсад
Происшествия, 15.01.2024
Там пришлось с утра отменить занятия
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
В Иркутской области регистрируют всплеск инвестиционных мошенничеств
Происшествия, 15.01.2024
Почти на полмиллиона рублей мошенники обманули жителя Свирска
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
При пожаре в Бурятии погиб 56-летний мужчина
Происшествия, 14.01.2024
Возгорание началось из-за удлинителя
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
На севере Бурятии неизвестный спас человека в вспыхнувшем авто
Происшествия, 14.01.2024
Парень заметил возгорание и подал сигнал водителю машины
В районе Бурятии полыхала юрта
В районе Бурятии полыхала юрта
Происшествия, 14.01.2024
Огонь уничтожил её полностью
В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
В Улан-Удэ водитель сбил опору освещения и скрылся
Происшествия, 13.01.2024
Очевидцев происшествия просят откликнуться 
Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности
Полицейские Бурятии ищут женщину с татуировкой бесконечности
Происшествия, 13.01.2024
Женщина перестала выходить на связь с роднёй четыре месяца назад 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^