В Забайкалье внук убил дедушку

Молодой человек и пенсионер поссорились



29-летний житель Нерчинского района обвиняется в убийстве своего дедушки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По данным следствия, 13 января в городе Нерчинск мужчина, будучи состоянии опьянения, после ссоры убил своего 74-летнего деда.



Следователи оперативно задержали обвиняемого, провели осмотр места происшествия, изъяли предметы и образцы биологических веществ. Назначено проведение судебных экспертиз.



Сегодня следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мотив убийства устанавливается.



Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

