В общественном транспорте находились 11 человек
Вечером 11 января в Ангарске Иркутской области на Ленинградском проспекте столкнулись легковушка Toyota Carina с общественным автобусом «ПАЗ».
- Предварительно установлено, что 52-летний водитель, двигаясь на автобусе «ПАЗ» в районе пересечения с Ангарским проспектом, при повороте налево по зелёному сигналу светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Carina, движущимся во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские выяснили, что в момент ДТП в общественном транспорте находились 11 человек. В результате происшествия пострадала 56-летняя пассажирка, её доставили в больницу.
Также установлено, что водитель Toyota Carina за последние полгода более 20 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение ПДД, 15 из которых – за превышение скорости.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
В Ангарске в ДТП пострадала пассажирка автобуса
Происшествия, Фото:
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