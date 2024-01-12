В Ангарске в ДТП пострадала пассажирка автобуса

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В общественном транспорте находились 11 человек



Вечером 11 января в Ангарске Иркутской области на Ленинградском проспекте столкнулись легковушка Toyota Carina с общественным автобусом «ПАЗ».



- Предварительно установлено, что 52-летний водитель, двигаясь на автобусе «ПАЗ» в районе пересечения с Ангарским проспектом, при повороте налево по зелёному сигналу светофора, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Toyota Carina, движущимся во встречном направлении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полицейские выяснили, что в момент ДТП в общественном транспорте находились 11 человек. В результате происшествия пострадала 56-летняя пассажирка, её доставили в больницу.



Также установлено, что водитель Toyota Carina за последние полгода более 20 раз привлекался к административной ответственности за несоблюдение ПДД, 15 из которых – за превышение скорости.



Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.





