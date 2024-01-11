Улан-удэнца поймали на краже деталей с локомотива

Мужчина планировал сдать украденное в пункт приёма металла



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже оборудования с территории предприятия железной дороги. Задержан 33-летний ранее судимый местный житель. Причинённый ущерб составил свыше 46 тысяч рублей.



Установлено, что мужчина украл детали железнодорожного назначения с локомотива, который находился на подъездном пути к предприятию. В дальнейшем украденное он планировал сдать в пункт приёма металла.



- С места происшествия, помимо похищенных шунтов тягового трансформатора и наконечников, изъяты плоскогубцы, четыре гаечных ключа и фрагмент свечи. Стоимость оборудования составила более 46 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Мужчину задержали с поличным улан-удэнские транспортные полицейские.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Задержанному избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.



