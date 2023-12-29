Легковушка выехала на полосу встречного движения
Накануне, 28 декабря, в Мухоршибирском районе Бурятии легковой автомобиль «Ниссан» врезался в грузовик МАН. ДТП произошло в пяти километрах от села Бар.
- 45-летний водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАН, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель и 65-летний пассажир «Ниссана» получили травмы. Мужчин госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно ДТП, в котором также пострадали два человека, произошло накануне в Прибайкальском районе – там столкнулись «Тойота Калдина» и микроавтобус.
В Бурятии два человека пострадали в столкновении с грузовиком
Происшествия, Фото:
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