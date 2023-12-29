ДТП произошло на федеральной трассе
Авария с пострадавшими произошла вечером 28 декабря в Прибайкальском районе – на 380-ом километре федеральной автодороги Р-258 «Байкал», между посёлком Таловка и селом Мостовка. Там столкнулись микроавтобус Peugeot Boxer и автомобиль Toyota Caldina.
По данным группы «Прибайкалье-инфо.24/7», в микрике в этот момент никого не было – он следовал не по маршруту и без пассажиров.
- В результате ДТП пострадали оба водителя, 52 и 53 лет. С травмами мужчины госпитализированы в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
У автобуса и иномарки – серьёзные механические повреждения. На трассе пришлось ввести реверсивное движение.
В Бурятии при столкновении маршрутки и легковушки пострадали два водителя
Происшествия, Фото:
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