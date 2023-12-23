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Прокуратура Бурятии контролирует ход расследования ДТП с пятью пострадавшими

Прокуратура Бурятии контролирует ход расследования ДТП с пятью пострадавшими
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Авария случилась вечером в пятницу

Прокуратура Бурятия контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Мухоршибирском районе, произошедшего возле села Харашибирь.

Как сообщал «Байкал-Daily», возле села Харашибирь столкнулись автомобиль «Тойота Креста» и микроавтобус «Тойота Хайс». 

В результате медицинская помощь понадобилась пяти участникам дорожного движения, в том числе одному ребёнку.

- Надзорным органом будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, а также законности правового решения, принятого по результатам проверочных мероприятий, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
ДТП прокуратура

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