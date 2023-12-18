В Ангарске из-за загоревшейся «стиралки» госпитализировали женщину

В воскресенье, 17 декабря, в многоквартирном доме в Ангарске произошёл пожар. В квартире на первом этаже, а именно в ванной комнате, загорелась стиральная машина. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.15 жильцов эвакуировались самостоятельно, в том числе хозяин квартиры. А вот его супруга замешкалась: её в подъезде дома обнаружили пожарные. С отравлением угарным газом женщину госпитализировали.По задымлённому подъезду пожарные спасли ещё шесть человек.В ванной горели стиральная машина и натяжной потолок.- Плюс одна фобия, - отметили в ГУ МЧС России по Иркутской области.Дознаватели установили: возгорание произошло из-за короткого замыкания.