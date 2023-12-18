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В Ангарске из-за загоревшейся «стиралки» госпитализировали женщину

В Ангарске из-за загоревшейся «стиралки» госпитализировали женщину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Она получила отравление угарным газом

В воскресенье, 17 декабря, в многоквартирном доме в Ангарске произошёл пожар. В квартире на первом этаже, а именно в ванной комнате, загорелась стиральная машина. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.

15 жильцов эвакуировались самостоятельно, в том числе хозяин квартиры. А вот его супруга замешкалась: её в подъезде дома обнаружили пожарные. С отравлением угарным газом женщину госпитализировали.

По задымлённому подъезду пожарные спасли ещё шесть человек.



В ванной горели стиральная машина и натяжной потолок.

- Плюс одна фобия, - отметили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Дознаватели установили: возгорание произошло из-за короткого замыкания.



пожар

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