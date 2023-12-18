Она получила отравление угарным газом
В воскресенье, 17 декабря, в многоквартирном доме в Ангарске произошёл пожар. В квартире на первом этаже, а именно в ванной комнате, загорелась стиральная машина. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных.
15 жильцов эвакуировались самостоятельно, в том числе хозяин квартиры. А вот его супруга замешкалась: её в подъезде дома обнаружили пожарные. С отравлением угарным газом женщину госпитализировали.
По задымлённому подъезду пожарные спасли ещё шесть человек.
В ванной горели стиральная машина и натяжной потолок.
- Плюс одна фобия, - отметили в ГУ МЧС России по Иркутской области.
Дознаватели установили: возгорание произошло из-за короткого замыкания.
В Ангарске из-за загоревшейся «стиралки» госпитализировали женщину
Происшествия, Фото:
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