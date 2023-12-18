Иркутянин угнал заведённый автомобиль











В Иркутске по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля.С заявлением о пропаже автомобиля к полицейским обратился авиационный мастер. Он припарковал машину на стоянке возле торгового центра в Ленинском округе и отправился за покупками. Однако, когда вернулся из ТЦ, своей иномарки он не обнаружил.Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили свидетелей. Через несколько часов подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний иркутянин.- Как он пояснил полицейским, проходил мимо парковки и обратил внимание на оставленную Toyota Wish, дверь которой была приоткрыта, а двигатель заведён. Подойдя ближе, он заметил, что ключи зажигания находятся внутри, и сел в автомобиль. Затем отправился прятать авто в гараж. Но спустя несколько часов к нему постучались полицейские, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере».