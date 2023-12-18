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На трассе в Иркутской области фура снесла пост фиксации нарушений

Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водителя госпитализировали

Утром в воскресенье, 17 декабря, водитель большегруза устроил аварию на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области.



Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель не справился с управлением и снёс стационарный комплекс фото- и видеофиксации нарушений, после чего фуру отбросило на встречную полосу движения.

Судя по кадрам с места ДТП, конструкция обрушилась на проезжую часть.

Водителя фуры госпитализировали в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, движение в обоих направлениях вскоре восстановили. 


ДТП

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