На трассе в Иркутской области фура снесла пост фиксации нарушений

Водителя госпитализировали
Утром в воскресенье, 17 декабря, водитель большегруза устроил аварию на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Заларинском районе Иркутской области.
Как сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области, водитель не справился с управлением и снёс стационарный комплекс фото- и видеофиксации нарушений, после чего фуру отбросило на встречную полосу движения.
Судя по кадрам с места ДТП, конструкция обрушилась на проезжую часть.
Водителя фуры госпитализировали в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, движение в обоих направлениях вскоре восстановили.
Водителя госпитализировали
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