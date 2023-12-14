14 декабря

13 декабря

Популярное

Под Иркутском полицейские помогли водителю, чья фура застряла на дороге

Под Иркутском полицейские помогли водителю, чья фура застряла на дороге
Происшествия, 
Инспекторы ДПС привлекли спецтехнику, чтобы отбуксировать большегруз

13 декабря около 5 часов утра в рабочем посёлке Маркова под Иркутском развернуло фуру на дороге. Водитель нуждался в помощи, и на место выехал экипаж ДПС.

Прибывшие сотрудники ГИБДД увидели грузовую машину Mercedes, которая перегородила проезжую часть. Водитель самостоятельно не смог решить проблему, более того в длинномере сломалась печка, и из-за сильного мороза дизельное топливо начало перемерзать.

- Оценив сложность ситуации, автоинспекторы приняли решение, задействовать спецтехнику одного из городских дорожных предприятий. При помощи фронтального погрузчика большегруз удалось отбуксировать на свою полосу для движения, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.



Позже Александр лично приехал поблагодарить сотрудников за оказанную помощь. Водитель рассказал, что до приезда полицейских уже начал замерзать.

- Хотел бы выразить благодарность экипажу ДПС Вячеславу и Евгению, которые в ночь на 13 декабря очень мне помогли. В трудной ситуации в пригороде Иркутска на большегрузе, я не вытянул горку и перекрыл движение двум посёлкам. Позвонил в «112», меня перенаправили к экипажу ГИБДД, который тут же отзвонился мне. Через 10 минут они приехали. Я уже начал замерзать, хотел уже разжигать костёр. Я отогрелся, после этого полицейские сопроводили погрузчик, вытащили машину и сопроводили меня до асфальта, - рассказал водитель.
ГИБДД водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Под Иркутском полицейские помогли водителю, чья фура застряла на дороге
Под Иркутском полицейские помогли водителю, чья фура застряла на дороге
Происшествия, 14.12.2023
Инспекторы ДПС привлекли спецтехнику, чтобы отбуксировать большегруз
Жителя Иркутской области будут судить за убийство 10-летней давности
Жителя Иркутской области будут судить за убийство 10-летней давности
Происшествия, 14.12.2023
Молодой человек зарезал сторожа из-за трактора
В Бурятии росгвардейцы изъяли 126 единиц оружия
В Бурятии росгвардейцы изъяли 126 единиц оружия
Происшествия, 14.12.2023
Росгвардия проверила владельцев гражданского оружия
В Бурятии микроавтобус врезался в большегруз
В Бурятии микроавтобус врезался в большегруз
Происшествия, 14.12.2023
ДТП произошло на федеральной трассе
В Бурятии под покровом ночи сгорели автомобиль и мотоцикл
В Бурятии под покровом ночи сгорели автомобиль и мотоцикл
Происшествия, 13.12.2023
Пожар там начался из-за электрооборудования
В Улан-Удэ охранники ЧОПа поймали серийного вора
В Улан-Удэ охранники ЧОПа поймали серийного вора
Происшествия, 13.12.2023
Вора поймали, когда он убегал с ноутбуком
В Иркутске нашли водителя, который сбил ограждение и скрылся
В Иркутске нашли водителя, который сбил ограждение и скрылся
Происшествия, 13.12.2023
По словам очевидца, мужчина в момент ДТП был пьян
Бурятию тряхнуло дважды за сутки
Бурятию тряхнуло дважды за сутки
Происшествия, 13.12.2023
Ещё одно землетрясение зафиксировали в прибрежном районе
Отсидевший за наркотики житель Бурятии взялся за старое
Отсидевший за наркотики житель Бурятии взялся за старое
Происшествия, 13.12.2023
Наркотические вещества он готовил в своей квартире
Пенсионерка из Иркутска перевела мошенникам почти 2 млн рублей
Пенсионерка из Иркутска перевела мошенникам почти 2 млн рублей
Происшествия, 13.12.2023
Женщина отправляла деньги на протяжении трёх дней

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^