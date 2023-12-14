Под Иркутском полицейские помогли водителю, чья фура застряла на дороге









Позже Александр лично приехал поблагодарить сотрудников за оказанную помощь. Водитель рассказал, что до приезда полицейских уже начал замерзать.



- Хотел бы выразить благодарность экипажу ДПС Вячеславу и Евгению, которые в ночь на 13 декабря очень мне помогли. В трудной ситуации в пригороде Иркутска на большегрузе, я не вытянул горку и перекрыл движение двум посёлкам. Позвонил в «112», меня перенаправили к экипажу ГИБДД, который тут же отзвонился мне. Через 10 минут они приехали. Я уже начал замерзать, хотел уже разжигать костёр. Я отогрелся, после этого полицейские сопроводили погрузчик, вытащили машину и сопроводили меня до асфальта, - рассказал водитель.



13 декабря около 5 часов утра в рабочем посёлке Маркова под Иркутском развернуло фуру на дороге. Водитель нуждался в помощи, и на место выехал экипаж ДПС.Прибывшие сотрудники ГИБДД увидели грузовую машину Mercedes, которая перегородила проезжую часть. Водитель самостоятельно не смог решить проблему, более того в длинномере сломалась печка, и из-за сильного мороза дизельное топливо начало перемерзать.- Оценив сложность ситуации, автоинспекторы приняли решение, задействовать спецтехнику одного из городских дорожных предприятий. При помощи фронтального погрузчика большегруз удалось отбуксировать на свою полосу для движения, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.