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В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за поджога отремонтированной школы

В Иркутской области возбудили уголовное дело из-за поджога отремонтированной школы
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
Ущерб составил 44 млн рублей

В Иркутской области следователи территориального подразделения МВД возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества» из-за поджога только что отремонтированной школы в посёлке Хребтовая. Причинённый ущерб составил более 44 млн рублей, сообщили в областной прокуратуре.

Как сообщал «Байкал-Dailу», школа сгорела в ночь с 3 на 4 декабря. В здании совсем недавно завершился капитальный ремонт. «Важнейший социальный объект для посёлка, гордость района, только вышедшая из капитального ремонта. Новость по-настоящему трагичная для жителей не только посёлка Хребтовая, но и всего Нижнеилимского района», - отмечала депутат Законодательного собрания Иркутской области Татьяна Молостова.

Эксперты МЧС установили, что причиной пожара стал поджог.

- Исследовав изъятые с места происшествия вещественные доказательства, опросив очевидцев и должностных лиц образовательной организации, специалисты сделали вывод, что наиболее вероятной причиной пожара стал поджог, - прокомментировали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Также прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о контрактной системе, бюджете, а также в сфере соблюдения прав несовершеннолетних на доступность образования. 
пожар Поджог школы

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