07 декабря

06 декабря

Популярное

В Улан-Удэ приземлился самолёт с загоревшимся двигателем

В Улан-Удэ приземлился самолёт с загоревшимся двигателем
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия

Видео расходятся в соцсетях

В телеграм-канале Весь Улан-Удэ • Бурятия появились ролики, снятые утром в Улан-Удэ. На них видно, что из двигателя заходящего на посадку самолёта вырывается пламя.

«Загорелся самолет в небе над Улан-Удэ. Жители услышали хлопок, а после пламя предположительно охватило двигатель», «Самолет сбросил топливо перед посадкой», - предполагали авторы видеозаписей.

«Пассажиры, которые должны были вылетать из аэропорта, сообщали: «На взлетной полосе стоит пожарная и скорая. Ждут аварийный рейс».

Ситуация «Байкал-Daily» прокомментировал Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал»:

«Прошёл сигнал тревоги, службы аэропорта были приведены в готовность. Самолёт приземлился. В 8:35 отбой тревоги».

Дальше, по его словам, будет разбираться комиссия.

Никто в инциденте не пострадал. 

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале уточнил, что это был грузовой самолёт ТУ 204 авиакомпании Авиастар-ТУ. Двигатель у него загорелся при взлёте. «Пострадавших нет», - также подчеркнул глава. 

Аэропорт "Байкал" авиация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «Хонда Фит» слетела в ручей
В Бурятии «Хонда Фит» слетела в ручей
Происшествия, 07.12.2023
Женщину-водителя госпитализировали
Житель Бурятии незаконно срубил в нацпарке лиственницу
Житель Бурятии незаконно срубил в нацпарке лиственницу
Происшествия, 07.12.2023
«Чёрного» лесоруба задержал госинспектор
В Бурятии нашли труп бешеной лисы
В Бурятии нашли труп бешеной лисы
Происшествия, 06.12.2023
Это уже восьмой подобный случай
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
Происшествия, 06.12.2023
Первыми поссорились женщины, затем начали ругаться мужчины
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
Происшествия, 06.12.2023
К управлению был допущен водитель, не прошедший обучение
В Бурятии подтопило автодорогу
В Бурятии подтопило автодорогу
Происшествия, 06.12.2023
Выход воды наблюдается в двух населённых пунктах
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
Происшествия, 06.12.2023
Возгорание произошло в электрощитовой
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
Происшествия, 06.12.2023
Животное буквально разодрали на части

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^