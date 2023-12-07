В Улан-Удэ приземлился самолёт с загоревшимся двигателем

Видео расходятся в соцсетях

В телеграм-канале Весь Улан-Удэ • Бурятия появились ролики, снятые утром в Улан-Удэ. На них видно, что из двигателя заходящего на посадку самолёта вырывается пламя.

«Загорелся самолет в небе над Улан-Удэ. Жители услышали хлопок, а после пламя предположительно охватило двигатель», «Самолет сбросил топливо перед посадкой», - предполагали авторы видеозаписей.





«Пассажиры, которые должны были вылетать из аэропорта, сообщали: «На взлетной полосе стоит пожарная и скорая. Ждут аварийный рейс».





Ситуация «Байкал-Daily» прокомментировал Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал»:

«Прошёл сигнал тревоги, службы аэропорта были приведены в готовность. Самолёт приземлился. В 8:35 отбой тревоги».

Дальше, по его словам, будет разбираться комиссия.

Никто в инциденте не пострадал.

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём телеграм-канале уточнил, что это был грузовой самолёт ТУ 204 авиакомпании Авиастар-ТУ. Двигатель у него загорелся при взлёте. «Пострадавших нет», - также подчеркнул глава.