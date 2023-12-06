В Иркутске почтили память жертв авиакатастрофы, произошедшей 26 лет назад

Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек



Сегодня Иркутск вспоминает трагедию, которая произошла 26 лет назад, 6 декабря 1997 года. В тот день военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» упал на жилой район, в результате чего погибла 72 человека.



Самолёт выполнял рейс по маршруту Москва - Иркутск - Владивосток - Камрань, но во время вылета из Иркутска у него отказали три из четырёх двигателей. Поднявшись на высоту 66 метров, самолёт потерял управление.



Под корпусом самолёта оказался жилой дом № 45 на улице Гражданской, хвостовая часть врезалась в пятиэтажку на улице Мира, другие обломки обрушились на здание детского дома. Начался сильный пожар. На тяжесть катастрофы в немалой степени повлияли десятки тонн вытекшего и мгновенно воспламенившегося авиационного топлива.



В катастрофе погибли все находившиеся на борту самолёта 23 человека (восемь членов экипажа и 15 пассажиров), а также 49 человек на земле. Среди погибших было 14 детей.



Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области и ветераны пожарной охраны, принимавшие участие в ликвидации той чрезвычайной ситуации, почтили память погибших. Они возложили цветы на мемориал и поставили свечи в храме Рождества Христова, который воздвигли на месте крушения.



