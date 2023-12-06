06 декабря

05 декабря

Популярное

В Иркутске почтили память жертв авиакатастрофы, произошедшей 26 лет назад

В Иркутске почтили память жертв авиакатастрофы, произошедшей 26 лет назад
Происшествия, 
Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек

Сегодня Иркутск вспоминает трагедию, которая произошла 26 лет назад, 6 декабря 1997 года. В тот день военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан» упал на жилой район, в результате чего погибла 72 человека.

Самолёт выполнял рейс по маршруту Москва - Иркутск - Владивосток - Камрань, но во время вылета из Иркутска у него отказали три из четырёх двигателей. Поднявшись на высоту 66 метров, самолёт потерял управление.

Под корпусом самолёта оказался жилой дом № 45 на улице Гражданской, хвостовая часть врезалась в пятиэтажку на улице Мира, другие обломки обрушились на здание детского дома. Начался сильный пожар. На тяжесть катастрофы в немалой степени повлияли десятки тонн вытекшего и мгновенно воспламенившегося авиационного топлива.

В катастрофе погибли все находившиеся на борту самолёта 23 человека (восемь членов экипажа и 15 пассажиров), а также 49 человек на земле. Среди погибших было 14 детей.

Сегодня сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской области и ветераны пожарной охраны, принимавшие участие в ликвидации той чрезвычайной ситуации, почтили память погибших. Они возложили цветы на мемориал и поставили свечи в храме Рождества Христова, который воздвигли на месте крушения. 

авиакатастрофа

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии нашли труп бешеной лисы
В Бурятии нашли труп бешеной лисы
Происшествия, 06.12.2023
Это уже восьмой подобный случай
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
В Бурятии ссора пьяной компании привела к убийству
Происшествия, 06.12.2023
Первыми поссорились женщины, затем начали ругаться мужчины
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего
Происшествия, 06.12.2023
К управлению был допущен водитель, не прошедший обучение
В Бурятии подтопило автодорогу
В Бурятии подтопило автодорогу
Происшествия, 06.12.2023
Выход воды наблюдается в двух населённых пунктах
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
Происшествия, 06.12.2023
Возгорание произошло в электрощитовой
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
В Улан-Удэ собаки загрызли забежавшую в город косулю
Происшествия, 06.12.2023
Животное буквально разодрали на части
С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн
С организаторов подпольных казино в Улан-Удэ взыскали 1,3 млн
Происшествия, 06.12.2023
Нелегальные игорные точки работали по 11 адресам
В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
В Бурятии двое подростков угнали автомобиль
Происшествия, 06.12.2023
Они заехали на АЗС, чтобы заправиться

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^