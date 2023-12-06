В Иркутской области в массовом ДТП погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его супругу госпитализировали



Госавтоинспекция Братска разбирается в обстоятельствах дорожной аварии с участием четырёх транспортных средств. Массовое ДТП произошло сегодня около 9 часов на 301 километре федеральной трассе «Вилюй».



- Предварительно установлено, что автомобили «Рено Сандеро» и «Тойота Лэнд Крузер» двигались в попутном направлении и столкнулись между собой. После чего хетчбэк отбросило в КамАЗ, двигавшийся по встречной полосе движения, а внедорожник столкнулся со стоящей на обочине снегоуборочной машиной, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.



57-летний водитель «Рено Сандеро» погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, а его супругу госпитализировали в тяжёлом состоянии. Кроме того, помощь медиков понадобилась владельцу японского внедорожника.



Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.

