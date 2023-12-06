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В Иркутской области в массовом ДТП погиб мужчина

В Иркутской области в массовом ДТП погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Его супругу госпитализировали

Госавтоинспекция Братска разбирается в обстоятельствах дорожной аварии с участием четырёх транспортных средств. Массовое ДТП произошло сегодня около 9 часов на 301 километре федеральной трассе «Вилюй».

- Предварительно установлено, что автомобили «Рено Сандеро» и «Тойота Лэнд Крузер» двигались в попутном направлении и столкнулись между собой. После чего хетчбэк отбросило в КамАЗ, двигавшийся по встречной полосе движения, а внедорожник столкнулся со стоящей на обочине снегоуборочной машиной, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

57-летний водитель «Рено Сандеро» погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, а его супругу госпитализировали в тяжёлом состоянии. Кроме того, помощь медиков понадобилась владельцу японского внедорожника.

Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
ДТП смерть

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