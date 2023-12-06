Его супругу госпитализировали
Госавтоинспекция Братска разбирается в обстоятельствах дорожной аварии с участием четырёх транспортных средств. Массовое ДТП произошло сегодня около 9 часов на 301 километре федеральной трассе «Вилюй».
- Предварительно установлено, что автомобили «Рено Сандеро» и «Тойота Лэнд Крузер» двигались в попутном направлении и столкнулись между собой. После чего хетчбэк отбросило в КамАЗ, двигавшийся по встречной полосе движения, а внедорожник столкнулся со стоящей на обочине снегоуборочной машиной, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
57-летний водитель «Рено Сандеро» погиб на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи, а его супругу госпитализировали в тяжёлом состоянии. Кроме того, помощь медиков понадобилась владельцу японского внедорожника.
Полицейские устанавливают все причины и условия произошедшего.
В Иркутской области в массовом ДТП погиб мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Хозяин успел выбежать на улицу
Это уже восьмой подобный случай
Его супругу госпитализировали
Первыми поссорились женщины, затем начали ругаться мужчины
Авиакатастрофа унесла жизни 72 человек
К управлению был допущен водитель, не прошедший обучение
Выход воды наблюдается в двух населённых пунктах
Возгорание произошло в электрощитовой
Их незаконно пытались вывезти в Монголию
Животное буквально разодрали на части
Мужчина предстанет перед судом
Молодой человек буянил возле подъезда
Пострадала одна девушка-водитель
Нелегальные игорные точки работали по 11 адресам
Они заехали на АЗС, чтобы заправиться