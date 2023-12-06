В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего

К управлению был допущен водитель, не прошедший обучение
40-летний иркутянин предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, из-за чего получил травму рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
По данным следствия, в сентябре мужчина, являясь директором расположенного в Иркутске обособленного подразделения компании по оптовой торговле машинами и спецоборудованием, допустил к управлению вилочным погрузчиком 60-летнего работника, не прошедшего обучение и не имеющего удостоверения на эксплуатацию напольного колёсного транспортного средства.
В какой-то момент из-за самопроизвольного движения назад погрузчик наехал на ногу водителю, вышедшему из кабины.
- Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, в результате инцидента ему причинён тяжкий вред здоровью, - отметили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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