В Иркутске директора фирмы будут судить за наезд погрузчика на рабочего

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

К управлению был допущен водитель, не прошедший обучение



40-летний иркутянин предстанет перед судом по обвинению в нарушении требований охраны труда, из-за чего получил травму рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



По данным следствия, в сентябре мужчина, являясь директором расположенного в Иркутске обособленного подразделения компании по оптовой торговле машинами и спецоборудованием, допустил к управлению вилочным погрузчиком 60-летнего работника, не прошедшего обучение и не имеющего удостоверения на эксплуатацию напольного колёсного транспортного средства.



В какой-то момент из-за самопроизвольного движения назад погрузчик наехал на ногу водителю, вышедшему из кабины.



- Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, в результате инцидента ему причинён тяжкий вред здоровью, - отметили в прокуратуре.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



