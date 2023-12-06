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В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка

В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо"
Возгорание произошло в электрощитовой

В здании центрального рынка в городе Гусиноозёрск вечером 5 декабря произошёл пожар. Здесь вспыхнула электрощитовая в мясном зале, сообщается в группе «Селенга-инфо 24/7».

Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

По предварительным данным, пожар случился из-за замыкания проводки. 
пожар

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