Возгорание произошло в электрощитовой
В здании центрального рынка в городе Гусиноозёрск вечером 5 декабря произошёл пожар. Здесь вспыхнула электрощитовая в мясном зале, сообщается в группе «Селенга-инфо 24/7».
Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.
По предварительным данным, пожар случился из-за замыкания проводки.
В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка
Происшествия, Фото:
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