В Бурятии произошёл пожар в мясном зале рынка

Возгорание произошло в электрощитовой



В здании центрального рынка в городе Гусиноозёрск вечером 5 декабря произошёл пожар. Здесь вспыхнула электрощитовая в мясном зале, сообщается в группе «Селенга-инфо 24/7».



Возгорание ликвидировали на площади 10 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.



По предварительным данным, пожар случился из-за замыкания проводки.

