Она убила сожителя одним ударом ножа в сердце
В Саянске суд признал 34-летнюю местную жительницу виновной в убийстве сожителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Преступление произошло в апреле 2023 года. В тот день пара распивала алкоголь.
- В результате внезапно возникшего конфликта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила кухонный нож и нанесла 41-летнему потерпевшему один удар в сердце. Мужчина скончался от полученного ранения до приезда скорой помощи, - уточнили в прокуратуре.
В этот же день женщину задержали следователи. Свою вину она признала частично.
Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение своему сожителю ножевых ранений. Вместе пара жила 20 лет и воспитывала трёх несовершеннолетних детей.
Суд приговорил женщину к 7 годам в колонии общего режима.
Жительница Иркутской области убила отца трёх своих детей
Происшествия, Фото:
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