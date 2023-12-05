Жительница Иркутской области убила отца трёх своих детей

Происшествия, Фото: прокуратура Иркутской области

Она убила сожителя одним ударом ножа в сердце



В Саянске суд признал 34-летнюю местную жительницу виновной в убийстве сожителя, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Преступление произошло в апреле 2023 года. В тот день пара распивала алкоголь.



- В результате внезапно возникшего конфликта женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватила кухонный нож и нанесла 41-летнему потерпевшему один удар в сердце. Мужчина скончался от полученного ранения до приезда скорой помощи, - уточнили в прокуратуре.



В этот же день женщину задержали следователи. Свою вину она признала частично.



Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за нанесение своему сожителю ножевых ранений. Вместе пара жила 20 лет и воспитывала трёх несовершеннолетних детей.



Суд приговорил женщину к 7 годам в колонии общего режима.

