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В Улан-Удэ бригада скорой спасла семью от пожара

В Улан-Удэ бригада скорой спасла семью от пожара
Происшествия, 
Жильцов дома разбудили сиреной

В Улан-Удэ бригада скорой медицинской помощи спасла семью. В пять часов утра 29 ноября бригада медиков спешила на вызов к пациенту, у которого поднялась температура.

По дороге на вызов медики увидели пожар на улице Арбузова. Горели гараж и забор, а пламя приближалось к жилому дому.

Медики не могли остаться в стороне. Они тут же сообщили о происшествии в пожарную службу, а жильцов дома и соседей разбудили сиреной.

Также о пожаре доложили старшему врачу смены. Она отправила к пациенту с температурой другую бригаду, а обнаружившая пожар осталась дежурить на месте и помогала жильцам эвакуироваться.

- Благодаря бдительности бригады 03, слаженным действиям персонала станции скорой медицинской помощи всё закончилось благополучно! Приехавшие на место происшествия пожарные быстро справились с возгоранием, в результате пожара никто не пострадал! – сообщили в станции скорой медицинской помощи.

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