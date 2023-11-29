В Улан-Удэ бригада скорой спасла семью от пожара

Жильцов дома разбудили сиреной



В Улан-Удэ бригада скорой медицинской помощи спасла семью. В пять часов утра 29 ноября бригада медиков спешила на вызов к пациенту, у которого поднялась температура.



По дороге на вызов медики увидели пожар на улице Арбузова. Горели гараж и забор, а пламя приближалось к жилому дому.



Медики не могли остаться в стороне. Они тут же сообщили о происшествии в пожарную службу, а жильцов дома и соседей разбудили сиреной.



Также о пожаре доложили старшему врачу смены. Она отправила к пациенту с температурой другую бригаду, а обнаружившая пожар осталась дежурить на месте и помогала жильцам эвакуироваться.



- Благодаря бдительности бригады 03, слаженным действиям персонала станции скорой медицинской помощи всё закончилось благополучно! Приехавшие на место происшествия пожарные быстро справились с возгоранием, в результате пожара никто не пострадал! – сообщили в станции скорой медицинской помощи.



