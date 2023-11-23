Девушку задержали сотрудники полиции
В полицию Читы обратился 42-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Honda Shuttle стоимостью 800 тысяч рублей.
Полицейские выяснили, что накануне мужчина оставил машину на парковке около гостиницы и распивал спиртное со знакомой. После чего уснул, а проснувшись, не обнаружил своего авто.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции заметили угнанную машину припаркованной в одном из дворов города. Они дождались девушку, которая открыла иномарку ключом.
Угонщицей оказалась 24-летняя жительницы Читы. Её задержали и доставили в отдел полиции.
- Подозреваемая призналась, что взяла ключи у потерпевшего, когда он уснул и планировала продать машину. Документы на неё девушка нашла в салоне транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули хозяину.
Читинка угнала у ухажёра машину за 800 тысяч
Происшествия, Фото:
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