Читинка угнала у ухажёра машину за 800 тысяч

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Девушку задержали сотрудники полиции



В полицию Читы обратился 42-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Honda Shuttle стоимостью 800 тысяч рублей.



Полицейские выяснили, что накануне мужчина оставил машину на парковке около гостиницы и распивал спиртное со знакомой. После чего уснул, а проснувшись, не обнаружил своего авто.



В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции заметили угнанную машину припаркованной в одном из дворов города. Они дождались девушку, которая открыла иномарку ключом.



Угонщицей оказалась 24-летняя жительницы Читы. Её задержали и доставили в отдел полиции.



- Подозреваемая призналась, что взяла ключи у потерпевшего, когда он уснул и планировала продать машину. Документы на неё девушка нашла в салоне транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули хозяину.

