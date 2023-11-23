23 ноября

22 ноября

Популярное

Читинка угнала у ухажёра машину за 800 тысяч

Читинка угнала у ухажёра машину за 800 тысяч
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Девушку задержали сотрудники полиции

В полицию Читы обратился 42-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля Honda Shuttle стоимостью 800 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что накануне мужчина оставил машину на парковке около гостиницы и распивал спиртное со знакомой. После чего уснул, а проснувшись, не обнаружил своего авто.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции заметили угнанную машину припаркованной в одном из дворов города. Они дождались девушку, которая открыла иномарку ключом.

Угонщицей оказалась 24-летняя жительницы Читы. Её задержали и доставили в отдел полиции.

- Подозреваемая призналась, что взяла ключи у потерпевшего, когда он уснул и планировала продать машину. Документы на неё девушка нашла в салоне транспортного средства, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Автомобиль вернули хозяину.
угон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии пенсионерка-живодёрка повесила собаку
В Бурятии пенсионерка-живодёрка повесила собаку
Происшествия, 23.11.2023
Труп убитого животного оказался на всеобщем обозрении
В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1
В Улан-Удэ потушили «пожар» на ТЭЦ-1
Происшествия, 23.11.2023
По легенде, в помещении насосной станции загорелся мазут 
В Бурятии заживо сгорели 15 куриц
В Бурятии заживо сгорели 15 куриц
Происшествия, 23.11.2023
Пожар произошёл из-за короткого замыкания
Читинка угнала у ухажёра машину за 800 тысяч
Читинка угнала у ухажёра машину за 800 тысяч
Происшествия, 23.11.2023
Девушку задержали сотрудники полиции
В Улан-Удэ пропал 54-летний мужчина
В Улан-Удэ пропал 54-летний мужчина
Происшествия, 23.11.2023
О нём ничего неизвестно уже почти неделю
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 23.11.2023
Хозяин успел вовремя выбраться
Житель Бурятии убил сожительницу пинком ноги
Житель Бурятии убил сожительницу пинком ноги
Происшествия, 23.11.2023
Женщина скончалась спустя сутки
В Улан-Удэ собака покусала 8-летнего мальчика
В Улан-Удэ собака покусала 8-летнего мальчика
Происшествия, 23.11.2023
Между тем, местные жители мешают отлову животных на месте происшествия
В Иркутской области на пожаре в доме погиб мужчина
В Иркутской области на пожаре в доме погиб мужчина
Происшествия, 23.11.2023
Неправильная топка печи стало причиной трагедии
В Бурятии на станции сгорел вагон
В Бурятии на станции сгорел вагон
Происшествия, 23.11.2023
Пожар тушили полтора часа
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил реальный срок
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил реальный срок
Происшествия, 23.11.2023
Мужчина нанёс ущерб почти на два миллиона рублей
В нацпарке в Бурятии незаконно рубили кедры
В нацпарке в Бурятии незаконно рубили кедры
Происшествия, 23.11.2023
Незаконную рубку обнаружили в местности Хали Горхон

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^