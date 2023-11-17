В Чите возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина

Иномарка выехала на «встречку», где столкнулась с Газелью



В Чите возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло 16 ноября на проспекте Советов.



- По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ГАЗ. В результате аварии погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Ещё трое пассажиров легкового автомобиля получили травмы, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.



Водитель «Тойоты» допрошен в качестве подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».



Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



