17 ноября

16 ноября

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В Чите возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина

В Чите возбудили уголовное дело после ДТП, в котором погибла женщина
Происшествия,  Фото:«Забайкалпожспас»
Иномарка выехала на «встречку», где столкнулась с Газелью

В Чите возбудили уголовное дело после смертельного ДТП, которое произошло 16 ноября на проспекте Советов.

- По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной ГАЗ. В результате аварии погибла 31-летняя пассажирка иномарки. Ещё трое пассажиров легкового автомобиля получили травмы, - сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.

Водитель «Тойоты» допрошен в качестве подозреваемого. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

ДТП смерть

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