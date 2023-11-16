Проводится доследственная проверка
15 ноября в Иркутске собаки напали на восьмилетнюю девочку и покусали её. Инцидент произошёл на бульваре Рябикова.
«Дворняжек подкармливает местная жительница – носит еду по утрам и вечерам», - сообщает Telegram-канал Иркутск №1.
Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье 293 УК РФ «Халатность».
- Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Оценка действиям (бездействию) должностных лиц будет дана в рамках ранее возбуждённого уголовного дела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске собаки покусали восьмилетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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