16 ноября

15 ноября

Популярное

В Иркутске собаки покусали восьмилетнюю девочку

В Иркутске собаки покусали восьмилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:Иркутск №1
Проводится доследственная проверка

15 ноября в Иркутске собаки напали на восьмилетнюю девочку и покусали её. Инцидент произошёл на бульваре Рябикова.

«Дворняжек подкармливает местная жительница – носит еду по утрам и вечерам», - сообщает Telegram-канал Иркутск №1.

Следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье 293 УК РФ «Халатность».

- Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Оценка действиям (бездействию) должностных лиц будет дана в рамках ранее возбуждённого уголовного дела, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске собаки покусали восьмилетнюю девочку
В Иркутске собаки покусали восьмилетнюю девочку
Происшествия, 16.11.2023
Проводится доследственная проверка
В Бурятии виновница смертельного ДТП получила 6 лет колонии
В Бурятии виновница смертельного ДТП получила 6 лет колонии
Происшествия, 16.11.2023
Девушка ехала за рулём, хотя не имела водительских прав  
В Железнодорожном районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
В Железнодорожном районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия, 16.11.2023
Её не будет из-за ремонта в посёлке Старый Зелёный
На улице Улан-Удэ временно отключат холодную воду
На улице Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия, 15.11.2023
Её не будет завтра в посёлке Радужный
В Бурятии жилой дом оказался под угрозой подтопления наледными водами
В Бурятии жилой дом оказался под угрозой подтопления наледными водами
Происшествия, 15.11.2023
Уже частично подтоплено несколько приусадебных участков

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^