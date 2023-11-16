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В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели четырёх мужчин в утонувшем вездеходе

В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели четырёх мужчин в утонувшем вездеходе
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
На месте трагедии работают следователи

В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства гибели четырех сотрудников геологоразведочной компании. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».


Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла 15 ноября в Катангском районе – под лёд реки Ичёра провалился вездеход с шестью людьми. Спастись удалось только двоим – водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. Четверо мужчин, ехавшие в кузовной части вездехода, погибли.

В следственном управлении СК России по Иркутской области, сообщили, что погибшие были жителями Ангарска, Тулунского района, а также Хабаровского края и Свердловской области. Они работали вальщиками леса.

В связи с отдалённостью и труднодоступностью места происшествия следственную группу доставили туда на вертолёте. Сейчас следователи проводят осмотр места, допрашивают очевидцев и свидетелей.




причинение смерти по неосторожности

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