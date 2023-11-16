В Иркутской области возбудили уголовное дело после гибели четырёх мужчин в утонувшем вездеходе

В Иркутской области следователи выясняют обстоятельства гибели четырех сотрудников геологоразведочной компании. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
Как сообщал «Байкал-Dailу», трагедия произошла 15 ноября в Катангском районе – под лёд реки Ичёра провалился вездеход с шестью людьми. Спастись удалось только двоим – водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. Четверо мужчин, ехавшие в кузовной части вездехода, погибли.
В следственном управлении СК России по Иркутской области, сообщили, что погибшие были жителями Ангарска, Тулунского района, а также Хабаровского края и Свердловской области. Они работали вальщиками леса.
В связи с отдалённостью и труднодоступностью места происшествия следственную группу доставили туда на вертолёте. Сейчас следователи проводят осмотр места, допрашивают очевидцев и свидетелей.