Спастись удалось двум людям
В Катанском районе Иркутской области четверо мужчин погибли в провалившемся под лёд на реке Ичёра вездеходе.
Всего в транспортёре-тягаче ехали шесть человек.
- По предварительной информации, утром 15 ноября в отсутствие ледовой переправы водитель, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед водоема. В нескольких метрах от берега произошёл провал транспортёра. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Бульдозеры уже извлекли из воды вездеход с телами погибших. На место трагедии на вертолёте Ми-8 вылетела следственно-оперативная группа.
Четверо мужчин погибли в провалившемся под лёд вездеходе в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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