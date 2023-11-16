Четверо мужчин погибли в провалившемся под лёд вездеходе в Иркутской области

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спастись удалось двум людям



В Катанском районе Иркутской области четверо мужчин погибли в провалившемся под лёд на реке Ичёра вездеходе.



Всего в транспортёре-тягаче ехали шесть человек.



- По предварительной информации, утром 15 ноября в отсутствие ледовой переправы водитель, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед водоема. В нескольких метрах от берега произошёл провал транспортёра. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Бульдозеры уже извлекли из воды вездеход с телами погибших. На место трагедии на вертолёте Ми-8 вылетела следственно-оперативная группа.

