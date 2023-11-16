16 ноября

15 ноября

Популярное

Четверо мужчин погибли в провалившемся под лёд вездеходе в Иркутской области

Четверо мужчин погибли в провалившемся под лёд вездеходе в Иркутской области
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Спастись удалось двум людям

В Катанском районе Иркутской области четверо мужчин погибли в провалившемся под лёд на реке Ичёра вездеходе.

Всего в транспортёре-тягаче ехали шесть человек.

- По предварительной информации, утром 15 ноября в отсутствие ледовой переправы водитель, перевозивший вальщиков леса, выехал на лед водоема. В нескольких метрах от берега произошёл провал транспортёра. Спастись удалось водителю-машинисту и руководителю работ, которые находились в кабине. Четверо мужчин 1979, 1977, 1975, 1984 годов рождения, находившиеся в кузовной части вездехода, погибли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Бульдозеры уже извлекли из воды вездеход с телами погибших. На место трагедии на вертолёте Ми-8 вылетела следственно-оперативная группа. 
смерть провалы под лед

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Железнодорожном районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
В Железнодорожном районе Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия, 16.11.2023
Её не будет из-за ремонта в посёлке Старый Зелёный
На улице Улан-Удэ временно отключат холодную воду
На улице Улан-Удэ временно отключат холодную воду
Происшествия, 15.11.2023
Её не будет завтра в посёлке Радужный
В Бурятии жилой дом оказался под угрозой подтопления наледными водами
В Бурятии жилой дом оказался под угрозой подтопления наледными водами
Происшествия, 15.11.2023
Уже частично подтоплено несколько приусадебных участков
В Бурятии мужчина едва не погиб из-за оговора
В Бурятии мужчина едва не погиб из-за оговора
Происшествия, 15.11.2023
Его хотел зарезать сельский Отелло
В лесах Бурятии поймали мужчин с ружьями
В лесах Бурятии поймали мужчин с ружьями
Происшествия, 15.11.2023
Один из них перевозил оружие в расчехлённом виде
Учительница из Иркутской области перевела мошенникам 1,7 млн рублей
Учительница из Иркутской области перевела мошенникам 1,7 млн рублей
Происшествия, 15.11.2023
Чтобы получить кредит, женщина врала настоящим сотрудникам банка
В Чите вор раздавал людям украденные вещи
В Чите вор раздавал людям украденные вещи
Происшествия, 15.11.2023
Он совершил кражу на подземной автостоянке

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^