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«Словно под гипнозом»: Жительница Иркутской области перевела мошенникам1,8 млн

«Словно под гипнозом»: Жительница Иркутской области перевела мошенникам1,8 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертва оформила кредит

60-летняя жительница Шелехова перевела мошенникам 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

Потерпевшая рассказала, что ей часто звонят с разных телефонов по работе, поэтому незнакомый номер не насторожил. Позвонившая девушка продиктовала личные данные шелеховчанки и назвала суммы её средств, хранящихся на счету в банке. А затем сказала, что она мошенница и собирается продать эти сведения другим злоумышленникам, чтобы те смогли оформить на жертву кредиты. Предупредив, что сейчас одна из подобных операций на сумму два миллиона рублей уже выполняется, девушка прервала разговор.

Испуганная женщина попыталась проверить информацию через приложение на телефоне. Но в окошке высветилась надпись о взломе личного кабинета с указанием телефона горячей линии. Позвонив по этому номеру, шелеховчанка пообщалась с очередной мошенницей. Она порекомендовала связаться со специалистом «Росинформониторинга», наказав озвучить ему в виде пароля четыре цифры.

«Специалист» перезвонил жертве через несколько минут по мессенджеру. Также назвав все суммы на счетах женщины, он проинформировал, что ей уже одобрен кредит на два миллиона рублей.

- Когда в мобильном приложении банка шелеховчанка увидела подтверждение этой суммы, она запаниковала и начала выполнять все инструкции «специалиста». А надо было самой прийти в банк, позвонить по горячей линии, указанной на карте, или сразу обратиться в полицию. К сожалению, женщина доверилась голосу в трубке телефона и, действуя фактически под гипнозом, лишилась крупной суммы, - прокомментировал начальник ОМВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский.

Жертве не дали возможности опомниться, заехать домой после работы, где, возможно, она бы обсудила ситуацию с мужем. Сев в оплаченное мошенниками такси, которое ожидало её у проходной завода, шелеховчанка доехала до одного банка. Там скачав у банкомата специальное приложение, перевела часть полученного кредита на указанный мошенниками счёт. После уже на другом такси поехала к следующим банкоматам, чтобы совершить ещё несколько операций. Фотографии всех платежей жертва отправляла своему куратору по мессенджеру.

Ближе к полуночи женщина оказалась дома, а в субботу утром ей снова позвонили мошенники и попросили подъехать к очередному банку, в котором на её имя уже была оформлена кредитная карта. Обналичив денежные средства, шелеховчанка отправила их «специалисту», после чего мужчина перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 
мошенничество

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