В Бурятии осудили иркутянина, приехавшего на машине в Аршан пьяным

Его автомобиль конфисковали



В Тункинском районе Бурятии за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения осудили 60-летнего жителя Иркутска.



- Мужчина в 2021 году привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в августе 2023 года мужчина ехал из Иркутской области в посёлок Аршан, по дороге употребил спиртные напитки, после чего продолжил движение. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Тункинский районный суд назначил виновному 250 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года.



Автомобиль иркутянина ВАЗ 21013 конфискован в доход государства.



Приговор вступил в законную силу.



