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В Бурятии осудили иркутянина, приехавшего на машине в Аршан пьяным

В Бурятии осудили иркутянина, приехавшего на машине в Аршан пьяным
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его автомобиль конфисковали

В Тункинском районе Бурятии за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения осудили 60-летнего жителя Иркутска.

- Мужчина в 2021 году привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Однако в августе 2023 года мужчина ехал из Иркутской области в посёлок Аршан, по дороге употребил спиртные напитки, после чего продолжил движение. Его незаконные действия были пресечены сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Тункинский районный суд назначил виновному 250 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года.

Автомобиль иркутянина ВАЗ 21013 конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.

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