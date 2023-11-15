15 ноября

14 ноября

Популярное

В Бурятии при пожаре погиб человек

В Бурятии при пожаре погиб человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мёртвого мужчину обнаружили при тушении дома

Возгорание произошло в баргузинском посёлке Юбилейный. Там вспыхнул частный двухквартирный дом, который находится на улице Октябрьская.

При пожаре погиб человек. Тело мужчины обнаружил в жилой постройке во время тушения. Его личность сейчас устанавливают. На место отправился дознаватель, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».

Подробности устанавливаются. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 11 ноября в Каменске при возгорании в квартире погиб шестилетний ребёнок.


пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии при пожаре погиб человек
В Бурятии при пожаре погиб человек
Происшествия, 15.11.2023
Мёртвого мужчину обнаружили при тушении дома 
В Улан-Удэ под суд пойдёт мужчина, выбивший ребёнку зубы
В Улан-Удэ под суд пойдёт мужчина, выбивший ребёнку зубы
Происшествия, 15.11.2023
Он вмешался в детский конфликт и набросился на ребёнка
В Улан-Удэ в ДТП попала женщина на восьмом месяце беременности
В Улан-Удэ в ДТП попала женщина на восьмом месяце беременности
Происшествия, 15.11.2023
Виновник аварии перевернул своё авто на крышу
В Бурятии у пьяного дебошира нашли пакет марихуаны
В Бурятии у пьяного дебошира нашли пакет марихуаны
Происшествия, 15.11.2023
Мужчину задержали росгвардейцы и участковый
В Бурятии рассказали подробности июльского инцидента с катером на Байкале
В Бурятии рассказали подробности июльского инцидента с катером на Байкале
Происшествия, 15.11.2023
Купающегося молодого человека задело винтами лодочного мотора
На севере Бурятии изловили браконьера с богатым уловом
На севере Бурятии изловили браконьера с богатым уловом
Происшествия, 15.11.2023
Он рыбачил на берегу реки с помощью 30-метровых сетей
В Иркутске стая собак напала на школьницу
В Иркутске стая собак напала на школьницу
Происшествия, 15.11.2023
Следователи начали проверку  
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
Происшествия, 15.11.2023
Он признан виновным в служебном подлоге и мошеннических действиях
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
Происшествия, 15.11.2023
Там столкнулись четыре автомобиля, в одном из которых был газ
На юге Бурятии проведут отстрел волков
На юге Бурятии проведут отстрел волков
Происшествия, 14.11.2023
Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^