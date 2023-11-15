Мёртвого мужчину обнаружили при тушении дома
Возгорание произошло в баргузинском посёлке Юбилейный. Там вспыхнул частный двухквартирный дом, который находится на улице Октябрьская.
При пожаре погиб человек. Тело мужчины обнаружил в жилой постройке во время тушения. Его личность сейчас устанавливают. На место отправился дознаватель, сообщает «Баргузин-инфо.24/7».
Подробности устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 11 ноября в Каменске при возгорании в квартире погиб шестилетний ребёнок.
В Бурятии при пожаре погиб человек
Происшествия, Фото:
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