Пожар возник из-за короткого замыкания электрообогревателя
В селе Илир Братского района Иркутской области произошёл пожар в частном деревянном доме, унёсший жизнь женщины. Пожарные получили сигнал о возгорании утром 15 ноября.
На момент прибытия пожарных в доме горели вещи и пол. Внутри задымлённого помещения была обнаружена погибшая хозяйка дома.
Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.
- Дознаватели МЧС, обследовав место происшествия, обнаружили в очаге пожара обгоревший электрообогреватель. Очевидно, электроприбор был включённым в сеть, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, и помещение площадью 24 квадратных метра заполнилось дымом. Женщина в это время спала на диване и не почувствовала запаха, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Пожарные отмечают, что дом погибшей не был оснащён дымовым пожарным извещателем.
В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина
Происшествия, Фото:
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