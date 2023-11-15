В Иркутской области на пожаре в своём доме погибла женщина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар возник из-за короткого замыкания электрообогревателя



В селе Илир Братского района Иркутской области произошёл пожар в частном деревянном доме, унёсший жизнь женщины. Пожарные получили сигнал о возгорании утром 15 ноября.



На момент прибытия пожарных в доме горели вещи и пол. Внутри задымлённого помещения была обнаружена погибшая хозяйка дома.



Причиной пожара стало короткое замыкание электрообогревателя.



- Дознаватели МЧС, обследовав место происшествия, обнаружили в очаге пожара обгоревший электрообогреватель. Очевидно, электроприбор был включённым в сеть, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, и помещение площадью 24 квадратных метра заполнилось дымом. Женщина в это время спала на диване и не почувствовала запаха, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



Пожарные отмечают, что дом погибшей не был оснащён дымовым пожарным извещателем.



