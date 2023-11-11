Шестилетний мальчик скончался по пути в больницу
Следователи возбудили уголовное дело из-за пожара в многоквартирном доме в посёлке Каменск Кабанского района Бурятии, в котором погиб шестилетний мальчик.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура осуществляет контроль за ходом расследования дела. Надзорным органом будет дана оценка законности принятых органом следствия правовых решений. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования по фактам нарушений в сфере пожарной безопасности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», пожар произошёл ночью 11 ноября в многоквартирном доме в микрорайоне Молодёжный посёлка Каменск. Очаг находился в гостиной; квартиру, а также весь подъезд окутал густой дым.
Чтобы попасть в запертую изнутри квартиру, пожарным пришлось вскрывать дверь. Внутри они обнаружили женщину и двух детей и эвакуировали их.
К сожалению, по пути в больницу шестилетний мальчик скончался. Женщина и второй ребёнок, 14 лет, госпитализированы с отравлением продуктами горения.
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели ребёнка на пожаре
Происшествия, Фото:
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