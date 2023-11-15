Следователи начали проверку
В Иркутске следователи проводят доследственную проверку после нападения стаи собак на 16-летнюю школьницу.
Инцидент произошёл на улице Днепровская Ленинского района города. В соцсетях и СМИ сообщается, что на девочку набросилась стая безнадзорных собак. Школьнице понадобилась медицинская помощь.
- По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.
В Иркутске стая собак напала на школьницу
Происшествия, Фото:
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