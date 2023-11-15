15 ноября

14 ноября

Популярное

В Иркутске стая собак напала на школьницу

В Иркутске стая собак напала на школьницу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи начали проверку

В Иркутске следователи проводят доследственную проверку после нападения стаи собак на 16-летнюю школьницу.

Инцидент произошёл на улице Днепровская Ленинского района города. В соцсетях и СМИ сообщается, что на девочку набросилась стая безнадзорных собак. Школьнице понадобилась медицинская помощь.

- По данному факту организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Истребована необходимая документация, опрашиваются должностные лица администрации, ответственные за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области. 
собаки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рассказали подробности июльского инцидента с катером на Байкале
В Бурятии рассказали подробности июльского инцидента с катером на Байкале
Происшествия, 15.11.2023
Купающегося молодого человека задело винтами лодочного мотора
На севере Бурятии изловили браконьера с богатым уловом
На севере Бурятии изловили браконьера с богатым уловом
Происшествия, 15.11.2023
Он рыбачил на берегу реки с помощью 30-метровых сетей
В Иркутске стая собак напала на школьницу
В Иркутске стая собак напала на школьницу
Происшествия, 15.11.2023
Следователи начали проверку  
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
Происшествия, 15.11.2023
Он признан виновным в служебном подлоге и мошеннических действиях
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
Происшествия, 15.11.2023
Там столкнулись четыре автомобиля, в одном из которых был газ
На юге Бурятии проведут отстрел волков
На юге Бурятии проведут отстрел волков
Происшествия, 14.11.2023
Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
Происшествия, 14.11.2023
Участниками автоаварии стали три автомобиля
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Происшествия, 14.11.2023
Убийство произошло во время семейных посиделок
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
Происшествия, 14.11.2023
Они просят мужчину добровольно прийти и оплатить товар

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^