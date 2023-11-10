Вероятный подозреваемый находится под стражей за другое преступление
В Ангарске полиция ищет очевидцев происшествия, в ходе которого погибла собака.
Инцидент произошёл ночью 24 мая в 17 микрорайоне. Рядом с многоэтажкой обнаружили тело собаки, выброшенной с высоты. Затем в полицию поступило сообщение от неравнодушной женщины.
Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
- Назначено проведение экспертиз. При этом вероятный подозреваемый находится под стражей за совершение другого противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Для восстановления объективной картины и всех обстоятельств случившегося полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев инцидента. Обладателей информации просят обратиться в полицию по номеру: 8 (3955) 53-05-15 или 02.
В Ангарске собаку убили, выбросив из окна многоэтажки
Происшествия, Фото:
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