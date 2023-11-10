В Ангарске собаку убили, выбросив из окна многоэтажки

Вероятный подозреваемый находится под стражей за другое преступление



В Ангарске полиция ищет очевидцев происшествия, в ходе которого погибла собака.



Инцидент произошёл ночью 24 мая в 17 микрорайоне. Рядом с многоэтажкой обнаружили тело собаки, выброшенной с высоты. Затем в полицию поступило сообщение от неравнодушной женщины.



Возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».



- Назначено проведение экспертиз. При этом вероятный подозреваемый находится под стражей за совершение другого противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Для восстановления объективной картины и всех обстоятельств случившегося полицейские разыскивают свидетелей и очевидцев инцидента. Обладателей информации просят обратиться в полицию по номеру: 8 (3955) 53-05-15 или 02.

