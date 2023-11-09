Сбежать с места преступления он не пытался
В Кабанском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 72-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве.
Преступление произошло 23 сентября 2023 года в посёлке Селенгинск. По данным следствия, пожилой мужчина в тот день распивал алкоголь вместе с 43-летним знакомым. В какой-то момент собутыльники поссорились, и пенсионер схватил нож и нанёс им противнику удар в грудь.
- От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемый скрыться не пытался, сообщил о преступлении соседям, после чего находился дома до приезда следственно-оперативной группы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения.
В Бурятии 72-летний пенсионер совершил убийство
Происшествия, Фото:
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