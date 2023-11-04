В Улан-Удэ на пожаре в квартире погиб мужчина

Пожар произошёл на улице Чертенкова
Пожар, унёсший жизнь пожилого мужчины, произошёл в Улан-Удэ утром в субботу, 4 ноября. Загорелась квартира в многоквартирном деревянном доме на улице Чертенкова.
На момент прибытия пожарных наблюдался дым из квартиры на втором этаже. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.
- Пожарные оперативно ликвидировали загорание дивана и личных вещей на площади 6 квадратных метров. В ходе тушения пожара в одной из комнат звено газодымозащитной службы обнаружило тело мужчины, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
Личность погибшего установлена, это 71-летний пенсионер.
Тушили возгорание 11 пожарных и три единицы техники.
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