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В Улан-Удэ на пожаре в квартире погиб мужчина

В Улан-Удэ на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар произошёл на улице Чертенкова

Пожар, унёсший жизнь пожилого мужчины, произошёл в Улан-Удэ утром в субботу, 4 ноября. Загорелась квартира в многоквартирном деревянном доме на улице Чертенкова.


На момент прибытия пожарных наблюдался дым из квартиры на втором этаже. Жильцы дома самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.

- Пожарные оперативно ликвидировали загорание дивана и личных вещей на площади 6 квадратных метров. В ходе тушения пожара в одной из комнат звено газодымозащитной службы обнаружило тело мужчины, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

Личность погибшего установлена, это 71-летний пенсионер.

Тушили возгорание 11 пожарных и три единицы техники.



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