В Улан-Удэ мошенники маскировались под агентство недвижимости

Одного из аферистов, разводивших людей на деньги, закрыли в СИЗО



На минувшей неделе Советский районный суд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство заместителя начальника отдела следственной части СУ МВД по Бурятии. Последний просил заключить под стражу мужчину, которому вменяют мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ).



По версии следствия, обвиняемый действовал в составе организованной группы. Он, действуя якобы от лица центра недвижимости, оказывающего информационные услуги по аренде жилья, обманом заключил фиктивный договор с улан-удэнкой, которая хотела снять квартиру. В итоге женщина лишилась своих денег.



Суд учёл тяжесть и уголовно-правовую характеристику преступления, личность злоумышленника, у которого имелась непогашенная судимость и пришёл к выводу, что мошенник, находясь на свободе, может скрыться, угрожать свидетелям и продолжит заниматься преступной деятельностью. В итоге его закрыли в СИЗО. Постановление ещё не вступило в законную силу.



