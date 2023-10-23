Ему придётся раскошелиться на 60 тысяч рублей
Две недели назад перед гарнизонным военным судом в Чите предстал военнослужащий, напавший на полицейского. Всё произошло ещё в конце апреля в еравнинском селе Сосново-Озёрское в Бурятии.
Автомобиль, в котором пьяный контрактник ехал в качестве пассажира, остановил на улице Первомайская сотрудник ДПС. Водитель отказался выйти из машины и показать документы. Тогда правоохранитель попытался открыть дверь авто.
Военному это не понравилось. Он выскочил из салона и начал хватать автоинспектора за руки и шею, пытаясь повалить на землю. В итоге у стража порядка появились кровоподтёки и ссадины.
Против нападавшего возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»). Ему назначили штраф размером в 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Читинского гарнизонного военного суда. Приговор пока не вступил в законную силу.
Военного из Читы оштрафовали за нападение на автоинспектора Бурятии
Происшествия, Фото:
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