В Иркутске на пожаре в 12-квартирном доме спасли пенсионерку

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Женщина без сознания лежала на кровати



21 октября произошёл пожар в двухэтажном 12-квартирном доме на улице Чкалова в посёлке Залари Иркутской области. Сообщение в пожарную часть поступило в седьмом часу вечера.



Из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Когда прибыли пожарные, из квартиры на первом этаже шёл дым.



- После вскрытия входной двери звено газодымозащитной службы на кровати обнаружило 60-летнюю хозяйку квартиры. Женщину в бессознательном состоянии пожарные вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи. После проведения реанимационных действий пострадавшая пришла в себя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В результате пожара в квартире оказались повреждены личные вещи.

