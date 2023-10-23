В Иркутске на пожаре в 12-квартирном доме спасли пенсионерку

Женщина без сознания лежала на кровати
21 октября произошёл пожар в двухэтажном 12-квартирном доме на улице Чкалова в посёлке Залари Иркутской области. Сообщение в пожарную часть поступило в седьмом часу вечера.
Из дома самостоятельно эвакуировались шесть человек. Когда прибыли пожарные, из квартиры на первом этаже шёл дым.
- После вскрытия входной двери звено газодымозащитной службы на кровати обнаружило 60-летнюю хозяйку квартиры. Женщину в бессознательном состоянии пожарные вынесли на улицу и передали бригаде скорой помощи. После проведения реанимационных действий пострадавшая пришла в себя, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В результате пожара в квартире оказались повреждены личные вещи.
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Происшествия, Фото:
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